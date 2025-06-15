В Тарасовском районе строят микрорайон на 126 домов

В поселке Тарасовском Ростовской области возводят микрорайон Западный площадью 25 геа, где появятся 110 частных и 16 многоквартирных домов, а также объекты образования и торговли. Об этом глава района Григорий Бадаев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Бадаев / te.me Фото: Григорий Бадаев / te.me

Микрорайон разместится между улицами Стадионной и Новой.

На территории будущего комплекса ведутся работы по прокладке инженерных сетей водо- и газоснабжения. Завершены общестроительные работы — установлены насосная станция и блок очистки воды.

Построены два резервуара для питьевой воды общей емкостью 380 кубометров и внутриплощадочные сети водоснабжения. Установлены ограждение и насосная станция.

К каждому земельному участку планируемой застройки осуществляется подвод коммуникаций с обустройством колодца и индивидуального счетчика воды.

По словам главы района, это самый крупный строительный объект в поселке за последние годы.

Тат Гаспарян