ФК «Краснодар» сразится с ЦСКА за Суперкубок в Казани

Действующий чемпион российской Премьер-лиги «Краснодар» и обладатель Кубка России ЦСКА сыграют в Казани за Суперкубок. Как сообщает «Матч ТВ», российский футбольный союз определил город в качестве места проведения матча между командами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

В борьбе за право принять розыгрыш Суперкубка столица Республики Татарстан опередила Нижний Новгород и Самару. При этом решение в пользу Казани приняли в последний момент. Основным претендентом на проведение встречи считался Нижний Новгород, говорится в сообщении. Матч запланирован на 12 июля.

В борьбе за Суперкубок по традиции встречаются чемпион РПЛ минувшего сезона и обладатель Кубка России. Для посещения матча в этот раз болельщикам нужно будет оформить Fan ID.

Андрей Николаев