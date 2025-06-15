В озере Карское утонула 43-летняя женщина
Спасатели извлекли из озера Карское в Моздокском районе Северной Осетии тело 43-летней женщины, утонувшей 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Фото: МЧС России
Сотрудники МЧС России обнаружили и подняли из воды тело погибшей. Останки переданы следственным органам для дальнейшего разбирательства.
В связи с происшествием МЧС России призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде: купаться только в специально оборудованных местах, не заходить в водоемы в состоянии алкогольного опьянения и избегать одиночного плавания.