В озере Карское утонула 43-летняя женщина

Спасатели извлекли из озера Карское в Моздокском районе Северной Осетии тело 43-летней женщины, утонувшей 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС России обнаружили и подняли из воды тело погибшей. Останки переданы следственным органам для дальнейшего разбирательства.

В связи с происшествием МЧС России призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде: купаться только в специально оборудованных местах, не заходить в водоемы в состоянии алкогольного опьянения и избегать одиночного плавания.

Тат Гаспарян