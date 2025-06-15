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В озере Карское утонула 43-летняя женщина

Спасатели извлекли из озера Карское в Моздокском районе Северной Осетии тело 43-летней женщины, утонувшей 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС России обнаружили и подняли из воды тело погибшей. Останки переданы следственным органам для дальнейшего разбирательства.

В связи с происшествием МЧС России призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде: купаться только в специально оборудованных местах, не заходить в водоемы в состоянии алкогольного опьянения и избегать одиночного плавания.

Тат Гаспарян

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