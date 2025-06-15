Дожди и грозы прогнозируются местами по Удмуртии ночью и днем 16 июня

Сильные дожди ожидаются ночью и днем 16 июня местами по Удмуртии. Также днем в отдельных районах прогнозируются грозы. Об этом в Telegram сообщил председатель госкомитета по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Жителей попросили не стоять рядом с отдельно стоящими высокими объектами, не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, не находиться вблизи воды, а также обходить шаткие строения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ