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Дожди и грозы прогнозируются местами по Удмуртии ночью и днем 16 июня

Сильные дожди ожидаются ночью и днем 16 июня местами по Удмуртии. Также днем в отдельных районах прогнозируются грозы. Об этом в Telegram сообщил председатель госкомитета по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Жителей попросили не стоять рядом с отдельно стоящими высокими объектами, не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, не находиться вблизи воды, а также обходить шаткие строения.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

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