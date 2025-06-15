Крупный пожар на рынке в Аксае ликвидировали за час

На территории Центрального рынка в городе Аксае 15 июня произошло возгорание торговых павильонов. Пожар на площади 250 кв. м спасателям удалось ликвидировать в течение часа, сообщает МБУ АР «УПЧС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МБУ АР «УПЧС» Фото: МБУ АР «УПЧС»

Сообщение об инциденте по адресу проспект Ленина, 16 поступило в систему 112 Аксайского района в 11:23. Пожарные бригады оперативно прибыли на место происшествия. Возгорание было локализовано к 12:00, а в 12:27 полностью ликвидировано.

По информации Главного управления МЧС по Ростовской области, для тушения огня привлекались 31 сотрудник ведомства и 8 единиц специальной техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Тат Гаспарян