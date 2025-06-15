В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка из-за наезда автомобиля

Следственным отделением по расследованию ДТП следственного управления УМВД РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 3 статьи 264 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), сообщила в воскресенье пресс-служба регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Трагедия случилась накануне, 14 июня, в 16:45, недалеко от дома № 56 по улице Автозаводской Засвияжского района Ульяновска. Женщина 1979 года рождения, управляя автомобилем SsangYong, при начале движения наехала на восьмилетнего мальчика, находящегося на проезжей части автодороги. Полицейские пытаются выяснить, как женщина могла не заметить малыша, стоявшего перед машиной. Автомобиль переехал ребенка передними и задними колесами.

В результате ДТП мальчик 2017 года рождения от полученных травм скончался. Женщина задержана следователями в порядке статьи 91 УПК РФ, ожидается, что в понедельник следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании мира пресечения.

Андрей Васильев