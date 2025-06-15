В Карасунском округе Краснодара устранили массовое отключение электроснабжения

В Карасунском округе Краснодара в воскресенье 15 июня было устранено массовое отключение электроснабжения, в результате которого без света оставались жители более 30 улиц краевой столицы. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Причиной аварийного отключения электроэнергии стало повреждение на линии 6-10 кВ. Были отключены ПС «ПБ-2», оказались обесточены 19 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения оставались улицы Бородинская, Гоголя, Крупской, переулки Кузнечный, Новый, Островского, а также улицы Мачуги, Трудовой славы, Волгоградская, Комсомольская, Крайняя, Криничная и другие.

К полудню авария была устранена, все потребители запитаны, говорится в сообщении ЕДДС.

Андрей Николаев