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В очереди на Крымский мост скопилось более 600 автомобилей

В полдень 15 июля более 600 автомобилей собралось в очереди к Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Автомобильные заторы перед пунктами досмотра на Крымском мосту начали появляться в воскресенье утром. С 9:00 со стороны Тамани в очереди стояло 100 автомобилей, а к полудню их количество возросло до 275 единиц. Со стороны Керчи, за несколько часов скопилось 360 машин.

Время ожидания для водителей со стороны Краснодарского края составляло около 60 минут, а со стороны Крыма — более часа.

Андрей Пугачев

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