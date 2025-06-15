Солист Мариинки Григор Вернер был задержан и направлен в психиатрическую больницу

Солист Мариинского театра Григор Вернер был задержан полицией после нападения на съемочную группу телеканала «78». Как сообщила в Telegram официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в данный момент проводится проверка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Колодчук, Коммерсантъ Фото: Владимир Колодчук, Коммерсантъ

По информации «Фонтанки», господина Вернера задержали около одиннадцати часов вечера в Ольгино. В последние несколько дней, по данным СМИ, оперный певец вел себя странным образом — ходил по городу с пистолетом и ножом, угрожал местным жителям и совершал неоднозначные действия.

Так, на подозрительного вооруженного мужчину, представлявшегося агентом ФСБ, жаловались сотрудники автомойки в Ольгино, 23-летний капитан прогулочного катера, которого господин Вернер якобы угрозами заставил отправиться по воде к Мариинскому театру. Кроме того, есть информация, что оперный певец пытался с боем прорваться к своей бывшей девушке в театр «На Литейном».

В субботу, 14 июня, к господину Вернеру в Ольгино приехали телевизионщики. По предварительной версии, вначале артист пообщался с журналистами, но затем начал проявлять агрессию и разбил служебное авто. Ущерб составил примерно 100 тыс. руб. После случившегося солиста Мариинки задержали сотрудники 78-го отдела полиции. Оттуда Григор Вернер был направлен в психиатрическую больницу № 6.

Дарья Астанина