Кемеровская ГАИ арестовала автомобиль за неуплату водителем 75 штрафов

В Кузбассе автоинспекторы задержали автомобиль кемеровчанина с долгом более 100 тыс. руб. с 75 штрафов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Совместно с представителями Федеральной службы судебных приставов правоохранители наложили на автомобиль арест. Машина помещена на специализированную стоянку. Как пояснил должник, автомобильные штрафы он не оплатил по забывчивости.

Вернуть машину владелец сможет только после полного погашения задолженности, пояснили в ГАИ региона.

Михаил Кичанов