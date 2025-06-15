У жительницы Апшеронского района телефонные мошенники выманили 1,1 млн рублей
В Апшеронском районе Краснодарского края 68-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, злоумышленники убедили женщину «закрыть» подставные кредиты на сумму около 1,1 млн руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Местной жительнице позвонил неизвестный, представился сотрудником «Энергосбыта» и выманил у нее паспортные данные, говорится в сообщении.
После этого женщина начала получать сообщения о якобы оформленных на ее имя кредитах. Мошенники убедили ее, что для сохранения пенсии и сбережений нужно перевести деньги на «безопасный счет». Пенсионерка заняла деньги у своей матери и продолжила делать переводы, надеясь «закрыть» кредиты.
Когда ей сообщили о необходимости закрыть еще один займ, женщина поняла, что стала жертвой обмана, Родственники посоветовали ей обратиться в полицию.