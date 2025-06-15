У жительницы Апшеронского района телефонные мошенники выманили 1,1 млн рублей

В Апшеронском районе Краснодарского края 68-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, злоумышленники убедили женщину «закрыть» подставные кредиты на сумму около 1,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Местной жительнице позвонил неизвестный, представился сотрудником «Энергосбыта» и выманил у нее паспортные данные, говорится в сообщении.

После этого женщина начала получать сообщения о якобы оформленных на ее имя кредитах. Мошенники убедили ее, что для сохранения пенсии и сбережений нужно перевести деньги на «безопасный счет». Пенсионерка заняла деньги у своей матери и продолжила делать переводы, надеясь «закрыть» кредиты.

Когда ей сообщили о необходимости закрыть еще один займ, женщина поняла, что стала жертвой обмана, Родственники посоветовали ей обратиться в полицию.

Андрей Николаев