ФК «Ижевск» одержал победу в шестом туре МФС «Приволжье» против ФК «Дорожник»

Футбольный клуб (ФК) «Ижевск» победил ФК «Дорожник» из Пензенской области в домашнем матче со счетом 1:0, сообщает пресс-служба команды. Это шестая победа клуба подряд на чемпионате МФС «Приволжье» без пропущенных мячей. Гол на 53-й минуте забил Александр Рыболовлев после передачи от Дмитрия Мичуренкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Ижевск» Фото: пресс-служба ФК «Ижевск»

«Мы разбирали игру соперника, но они чуть перестроились, мы ожидали немного другого от них, особенно игры в опорной зоне. Они поменяли чуть местами футболистов, поэтому по мере встречи пришлось перекраивать наш план»,— сказал главный тренер ФК «Ижевск» Егор Козырев.

Напомним, 7 июня ФК «Ижевск» обыграл ФК «Лато» из Мордовии на стадионе «Купол» со счетом 5:0. После этой победы ижевский коллектив возглавил рейтинг чемпионата МФС «Приволжье». На счету ФК «Ижевск» 18 мячей.