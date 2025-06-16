Па по сезонам

В российских кинотеатрах проект TheatreHD представил очередную балетную кинопремьеру: спектакль Венской государственной оперы «Времена года», ораторию Йозефа Гайдна в постановке Мартина Шлепфера. В 130 минутах потока танцевального сознания хореографа едва не захлебнулась Татьяна Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Во «Временах года» физкультурная геометрия поз надежно скрывает смысл происходящего Фото: Ashely Taylor / Wiener Staatsoper Фото: Ashely Taylor / Wiener Staatsoper Фото: Ashely Taylor / Wiener Staatsoper Фото: Ashely Taylor / Wiener Staatsoper Следующая фотография 1 / 4 Во «Временах года» физкультурная геометрия поз надежно скрывает смысл происходящего Фото: Ashely Taylor / Wiener Staatsoper Фото: Ashely Taylor / Wiener Staatsoper Фото: Ashely Taylor / Wiener Staatsoper Фото: Ashely Taylor / Wiener Staatsoper

«Времена года» Венской оперы — спектакль многолюдный, сложносочиненный и монументальный. И по музыкальной части почти безукоризненный. Оркестр венского театра, ведомый гайдновским специалистом-патриархом Адамом Фишером, исполняет пространную светскую ораторию позднего Гайдна (1801) с изящным драматизмом. Посаженные в оркестровую яму певцы (Славка Замечникова, Джош Лоуэлл, Мартин Хесслер) ведут свои партии достойно и уверенно. Закулисный «Арнольд-Шенберг-хор» выше всяких похвал. Но, кажется, балет в этой компании лишний.

Мартин Шлепфер — крепкий ремесленник, сделавший карьеру в европейских театрах второго эшелона. Уроженец Швейцарии, он много лет проработал премьером в Базеле у Хайнца Шперли — большого мастера плести длинные, дробные, но ловкие бессюжетности. В середине 90-х стал руководителем сам: возглавлял балет Берна, затем переехал в немецкий Майнц и в качестве худрука и главного хореографа изрядно повысил акции этой труппы, выведя ее в разряд одного из ведущих немецких коллективов. Да и сам стал заметной фигурой в Европе, получал призы и приглашения на постановки.

Идею грандиозного балета на большую классицистскую ораторию Гайдна, посвященную круговороту земной жизни, Мартин Шлепфер вынашивал лет десять, однако свой замысел смог осуществить только в 2022-м: балетная труппа Венской оперы, укрепленная парижанином Манюэлем Легри количественно и качественно, смогла предоставить ему необходимые кадры и обеспечить требуемый размах — в спектакле занята практически вся труппа.

Впрочем, козырь массовых композиций хореограф приберегает под финал. «Весна», «Лето» и даже «Осень» преимущественно перебиваются малыми ансамблями. Преобладает классический танец с обильным включением балетной акробатики и сопредельных восточных практик. Скажем, на увертюру красно-синее мужское трио плетет руками нечто витиеватое — возможно, изображает прорастание ростков из семян, в то время как пара болотно-черных мужчин, встав на головы, тщетно пытаются прорасти ногами — похоже, мешают превратности неустановившейся погоды. Весна вступает в свои права с первой арией тенора: солист в пестро-золотистом одеянии (видимо, согревающее природу солнце) радует серией отлично исполненных туров и шене. На арию сопрано к нему присоединяется такая же золотистая женщина; следом вступивший хор выводит на сцену четыре пары в красном — и те уже приступают к делу всерьез: обводки, арабески, подкрутки и растопыренные в поддержках согнутые ноги — поза, означающая готовность к оплодотворению.

С той же добротной осмысленностью и скрупулезным следованием музыке танец льется не меньше часа. Корифеи прыгают па-де-ша и перекидные, когда поет мужской хор, корифейки резвятся на пуантах под женское пение; голоса солистов отданы премьерам, певческим дуэтам соответствуют танцевальные. Музыкальный темпоритм неукоснительно отражается в движениях, и, учитывая обилие быстрых пассажей, артистам приходится танцевать с максимальной оперативностью — благо балетные композиции кратки и сменяются с внезапностью майских ливней. Примерно к середине постановки Мартин Шлепфер, похоже, вспоминает, что оттанцовывать каждую ноту давно уже не модно, и впадает в другую крайность: во время заковыристых голосовых или инструментальных пассажей танцовщики движутся с подчеркнутой заторможенностью.

Явленная в начале спектакля иллюстративность также теряется в захлебывающемся потоке па. К счастью — поскольку расшифровывать значение каждого шпагата, на который растягивают двое мужчин одну женщину (излюбленный прием Шлепфера в адажио), было бы слишком утомительно. Однако, памятуя о конкретностях текста либретто, хореограф время от времени выпускает на сцену группы персонажей: те, по-балаганному гримасничая и утрируя жесты, «пересказывают» сюжет речитатива.

К «Зиме» задник затягивает черный пластик, разноцветные костюмы темнеют и синеют, а на сцене появляется кукла-младенец. Его происхождение и назначение осталось тайной для обозревателя “Ъ”, однако процессия, идущая за женщиной с запеленутым свертком на руках, впервые являет труппу во всей ее многолюдности. Люди на сцене то и дело изображают озноб, один из персонажей (возможно, ребенок — из-за маленького роста танцовщика), похоже, замерзает до смерти. А женщина, пронесшая его на руках, танцует над телом траурный плач, начинающийся тройным rond de jambe — грациозным покручиванием голени.

В сущности, весь спектакль не оставляет мысль о подобном несоответствии показываемого слышимому: хореография и человеческие тела (вне зависимости от мастерства танцовщиков) кажутся слишком топорными в сравнении с человеческими голосами и глубокими смыслами самой музыки. Однако венцы явно гордятся своей балетной философией: в этом году спектакль засняли для кинопоказов по всему миру. А весной хореограф Шлепфер представил Вене новое духовное достижение: балет «Pathetique» на музыку Шестой симфонии Чайковского. Благо она почти втрое короче «Времен года».

Татьяна Кузнецова