Мэрия требует снести еще три киоска возле ТЦ «Стахановский»

Администрация Индустриального района Перми подала сразу два исковых заявления к владельцам нестационарных торговых объектов возле ТЦ «Стахановский» на ул. Стахановской, 19/1. По данным картотеки дел на сайте Арбитражного суда Пермского края, оба заявления поданы к одним и тем же ответчикам: Эльвире Абасовой и Бидзину Джебисашвили. В исках районная администрация требует от перечисленных лиц демонтировать три нестационарных сооружения — киоска, расположенных на участке торгового центра по ул. Стахановской, 19/1, площадью 367 кв. м.

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фото: 2ГИС



Администрация также ходатайствовала о введении обеспечительных мер в отношении спорных объектов, однако из-за допущенных истцом нарушений оба иска оставили без движения до исправления недостатков. Согласно 2ГИС, на участке, упомянутом в иске властей, находятся салон связи Tele 2 и магазин белорусских колбас.

В 2024 году власти района уже подавали иск к Эльвире Абасовой и Бидзину Джебисашвили с требованием признать самовольной постройкой и снести один торговый павильон на ул. Стахановской, 19/4. Это дело до сих пор рассматривается в суде.

В Kartoteka.ru указано, что предприниматель Эльвира Абасова ведет деятельность в сфере производства хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Георгий Джебисашвили занимается арендой и управлением недвижимостью.