В Ростовском зоопарке у черных лебедей родилось семь птенцов

В Ростовском зоопарке 2 июня у пары черных австралийских лебедей Лады и Ледиса вылупились семь птенцов. Об этом сообщается в официальном канале зоопарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Лада и Ледис имеют богатый опыт воспитания потомства. Самка родилась в 1993 году и является долгожителем среди черных австралийских лебедей. Самец появился на свет в 2007 году. В прошлом году эта пара претендовала на звание любимой пары в зоопарке.

На второй день после появления птенцов зоологи провели обязательный клинический осмотр молодняка. Состояние всех семи лебедей признано отличным. Зоопарк выразил благодарность индивидуальному предпринимателю Наталье Омельченко за помощь в содержании лебедей.

Тат Гаспарян