Минпросвещение РФ: лагеря Анапы готовы к приему детей

Министерство просвещения РФ объявило о полной готовности детских лагерей Анапы к приему отдыхающих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / gemrussia.ru Фото: https: / gemrussia.ru

Все учреждения прошли необходимые проверки и соответствуют санитарным нормам, сообщили в пресс-службе минпросвещения.

Директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Игорь Юргин отметил, что в лагерях созданы условия для безопасного и комфортного отдыха детей, даже без использования пляжных территорий.

По данным Игоря Юргина, в лагерях Анапы уже находятся около 9,5 тыс. детей.

Андрей Николаев