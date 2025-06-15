В Новороссийске будут судить краснодарца за кражу мопеда

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 49-летнего жителя Краснодара по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения обратил внимание на припаркованный на первом этаже многоквартирного дома мопед. Транспортное средство не было пристегнуто специальным замком. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник укатил мопед и спрятал на мусорной площадке, чтобы затем сообщить об этом своей сожительнице, говорится в сообщении.

Затем он разобрал мопед на запчасти и попытался спрятать их в мешках неподалеку от дома. Ущерб владельцу мопеда составил 20 тыс. руб. Однако все детали были обнаружены полицией и возвращены законному владельцу.

Во время предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Андрей Николаев