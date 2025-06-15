Полпред президента и губернаторы поздравили уральцев с Днем медработника

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поздравил «людей в белых халатах» с Днем медицинского работника, отметив, что в уральских регионах «работают тысячи талантливых медработников». «Особо хочу отметить военных медиков. Их роль на фронте переоценить невозможно: зачастую от быстрых и четких действий врача зависит жизнь бойца. Спасибо, что спасаете ребят на передовой и возвращаете им здоровье в госпиталях, а также просто дарите внимание и заботу»,— написал полпред в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Артем Жога Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Денис Паслер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Александр Моор Фото: Правительство Тюменской области Руслан Кухарук Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры Дмитрий Артюхов Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Следующая фотография 1 / 5 Артем Жога Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Денис Паслер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Александр Моор Фото: Правительство Тюменской области Руслан Кухарук Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры Дмитрий Артюхов Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подчеркнул, что власти региона стремятся к тому, чтобы профессия медработника «пользовалась неизменным уважением в обществе, а нелегкий и ответственный труд медиков имел достойную оплату». «Благодаря принятым мерам удается постепенно решать проблему нехватки медицинских кадров: за последние три года численность врачей в Свердловской области уже выросла на 1 тыс. человек. И этот рост продолжается»,— отметил господин Паслер.

Глава Тюменской области Александр Моор сообщил, что медработники региона не остались в стороне с начала проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине. «Низкий поклон всем врачам, фельдшерам, медсестрам и санитаркам»,— добавил он.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук заверил, что правительство региона «четко осознает значимость важной профессии». «Команда стремится создать комфортные условия для работы и жизни, ведь благополучие медиков — залог здоровья жителей автономного округа. Важно, чтобы у наших врачей были все необходимые условия для оказания качественной медицинской помощи»,— отметил господин Кухарук.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поздравил медработников салехардской скорой и санавиации с переездом в новое здание. «Теперь у медиков есть все для оперативной и комфортной работы: просторные кабинеты, учебный класс с тренажерами, теплый гараж для спецтранспорта. Это лишь первый шаг в масштабном преобразовании медицинской инфраструктуры Салехарда»,— пояснил губернатор, добавив, что в Салехарде планируется создание больничного городка, в который войдут окружной психоневрологический диспансер, современные детская и взрослая поликлиники.

Василий Алексеев