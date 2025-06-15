Ставропольское УФАС выиграло спор с Россетями в Верховном суде

Верховный суд признал законным решение Ставропольского УФАС в споре с Россетями. Антимонопольный орган выявил нарушение при проведении торгов со стороны заказчика, которое заключалось в установлении условий оценки и сопоставления ценовых предложений участников за вычетом НДС, сообщает региональное управление антимонопольной службы.

Комиссия Ставропольского УФАС признала жалобу обоснованной и обязала организатора торгов отменить закупочную процедуру.

Россети не согласились с решением и оспорили его в суде. Однако суды всех инстанций признали выводы антимонопольного органа законными. Судебные акты подчеркнули важность соблюдения единых правил проведения закупок в интересах обеспечения равных условий для всех участников рынка, независимо от используемого ими налогового режима.

Тат Гаспарян