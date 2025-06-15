Названа площадь самой большой квартиры в Пермском крае

Площадь самой большой квартиры в Пермском крае составляет 571,8 кв. м. Об этом сообщил портал «В курсе.ру» со ссылкой на региональное управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Квартира, находящаяся на ул. Пушкина, 50, является самым крупным объектом из жилых помещений, за который был уплачен налог на имущество по итогам 2024 года. Ее кадастровая стоимость превышает 48,8 млн руб.

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фото: 2ГИС



Площадь самых маленьких квартир в регионе составила 10 кв. м. Объекты находятся в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми, а также в Кунгуре, Очере и Оханске. Наименьшая кадастровая стоимость такого жилья составляет всего 42 тыс. руб.