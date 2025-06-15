В аэропортах Казани, Ижевска и Нижнекамска введены временные ограничения

В аэропортах Казани, Ижевска и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Ранее Минобороны отчитывалось о сбитых в течение ночи и утра беспилотниках над Белгородской и Орловской областями, а также над Республикой Крым.

Екатерина Отрашкевич