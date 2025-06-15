СК проводит проверку после гибели подростков на водоемах в Красноярском крае

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит доследственные проверки по фактам гибели подростков на водоемах. Оба инцидента произошли 14 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Первая трагедия произошла вечером на озере рядом с деревней Ловать Иланского района. Дети решили заплыть на глубину, но самый старший из компании — 15-летний подросток — не умел плавать и утонул. Его тело спасители обнаружили только утром.

В этот же день в Богучанском районе на реке Чуна вблизи деревни Такучет трое подростков сплавлялись на самодельном плоту. Из-за сильного ветра и поднявшихся волн дети решили спрыгнуть в реку. 13-летний мальчик не сумел доплыть до берега. Ведутся поисковые работы.

В обоих случаях подростки находились на водоемах без присмотра взрослых, отметили в региональном главке СК России.

Михаил Кичанов