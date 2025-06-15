Три человека погибли в ДТП в Петровском округе

Три человека погибли и двое получили ранения в результате столкновения трех автомобилей на трассе Астрахань-Элиста-Ставрополь в Петровском округе. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Авария произошла 14 июня около 23:00 на участке дороги вблизи хутора Носачев. По предварительным данным, водитель Lexus IS не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Hyundai, который ехал по главной дороге. После удара Hyundai выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Lexus RX.

Водитель Hyundai — 70-летний житель Ипатовского округа — и его пассажир скончались на месте происшествия. Также погиб водитель Lexus IS. Пассажир Hyundai, 69-летняя женщина, а также 43-летний пассажир Lexus IS доставлены в Петровскую больницу.

Установлено, что за рулем Lexus IS находился 46-летний житель Петровского округа. За последние два года он дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Стаж вождения составлял 28 лет.

Тат Гаспарян