Девелопер «КМПроджект» получил разрешение на возведение дома в Данилихе

Региональное минимущество выдало разрешение девелоперу «КМПроджект» на строительство жилого многоквартирного дома на ул. Подгорной, 61. Согласно информации в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), документация получена компанией группы ООО СЗ «КМП-Данилиха». Дом будет шестиэтажным, рассчитанным на 66 квартир, в классе «комфорт». Жилая площадь объекта составит 4,5 тыс. кв. м, еще 1,3 тыс. кв. м отводится на нежилые помещения.

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На придомовой территории «КМПроджект» также возведет детскую и спортивную площадки, площадку для отдыха взрослых. Ввод новостройки в эксплуатацию намечается в III квартале 2027 года. Комплекс появится на месте частных одно-и двухэтажных домов. Земельный участок под объект площадью 2 тыс. кв. м соседствует с особо охраняемой территорией регионального значения — экологическим парком «Долина реки Данилихи».

О возврате на пермский строительный рынок «КМПроджект», подконтрольной бывшему акционеру Камабанка Дмитрию Левитину, стало известно в 2023 году. Тогда компания стала владельцем нескольких участков в Перми под жилую застройку, купив бывший участок с долгостроем ЖК «Триумф. Квартал II» на ул. Норильской, 4аа, а также участок на ул. Подгорной.