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Тело с огнестрельными ранениями обнаружили в Цимлянском районе

В Цимлянском районе Ростовской области в припаркованном автомобиле обнаружили тело 36-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что машина с телом находилась на обочине грунтовой дороги.

Следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего, назначили медицинскую, молекулярно-генетическую и другие судебные экспертизы.

В рамках расследования проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения обстоятельств преступления и поиска виновных.

Тат Гаспарян

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