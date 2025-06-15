Тело с огнестрельными ранениями обнаружили в Цимлянском районе
В Цимлянском районе Ростовской области в припаркованном автомобиле обнаружили тело 36-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ведомстве уточнили, что машина с телом находилась на обочине грунтовой дороги.
Следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего, назначили медицинскую, молекулярно-генетическую и другие судебные экспертизы.
В рамках расследования проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения обстоятельств преступления и поиска виновных.