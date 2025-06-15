В Перми прошла самая интенсивная ночная гроза за последние четыре года

Минувшей ночью в Перми наблюдались сильные грозы, ливни, в южной части города — град. Как сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края», конвективные системы сформировались при прохождении холодного фронта, связанного с обширным заполняющимся циклоном над Европейской территорией России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: telegram-канал "Опасные природные явления Пермского края"

фото: telegram-канал "Опасные природные явления Пермского края"



Так, в первой половине ночи основная конвективная система смещалась в направлении от Чайковского до Верещагино. Но затем с юго-востока от нее начали расти новые ячейки, которые подошли к Перми. По данным специалистов, на городской метеостанции выпало 36 мм осадков, что является самым сильным дождем в Перми с 4 июля 2021 года. Таких интенсивных ночных гроз также не было четыре года — со 2 июля 2021-го. Шквалы не наблюдались.