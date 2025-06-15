Число погибших при ударах по Израилю выросло до восьми, еще 200 человек ранены

Количество погибших в результате ракетных ударов Ирана по Израилю увеличилось до восьми. Около 200 человек получили ранения, из них как минимум 65 госпитализированы. Спасатели продолжают искать как минимум 35 пропавших без вести.

Как передает The Times of Israel, в пригороде Тель-Авива Бат-Ям ракета попала в многоэтажный жилой дом. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Под завалами могут находиться около 35 человек.

В результате удара по Темре погибли еще четыре человека. Как минимум 14 человек ранены. В Реховоте спасатели также ищут пострадавших под завалами.

Петр Бузлаев