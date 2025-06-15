На митинге в США произошла стрельба

На марше «Нет королям» в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, произошла стрельба. Как минимум один человек ранен, он находится в тяжелом состоянии.

«Мы расследуем стрельбу, предположительную связанную с демонстрацией рядом со Стейт Стрит. Мы можем подтвердить, что стрельба привела к тому, что один человек находится в критическом состоянии»,— сообщила полиция города в соцсети X.

Пострадавшего доставили в больницу с опасными для жизни травмами. CNN пишет, что митинг спланирован заранее и согласован с полицией. После стрельбы правоохранители призвали участников акции разойтись.

Митинги «Нет королям» против политики Дональда Трампа проходят в большинстве штатов США день рождения президента, которому исполнилось 79 лет. На акцию в Солт-Лейк-Сити вышли около 10 тыс. человек.

Петр Бузлаев