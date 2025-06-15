CNN: операция Израиля против Ирана может занять недели

Операция Израиля против ядерной программы Ирана, получившая название «Восходящий лев», может продлиться «не дни, а месяцы», пишет CNN со ссылкой на израильских чиновников и источники в администрации президента США. Они также сказали, что операция осуществляется с молчаливого одобрения Вашингтона.

Белый дом не критиковал недельные сроки операции Израиля, сказал один из источников. Другой собеседник CNN добавил, что в Вашингтоне знали о планах Израиля и неявно поддерживали их. Американский чиновник также сообщил, что продолжение и завершение конфликта будет зависеть от реакции Ирана.

«Администрация Трампа твердо убеждена, что эту проблему можно решить, продолжив переговоры с США»,— добавил источник в Белом доме. При этом, по его словам, США не намерены приказывать Израилю «делать что-либо, кроме самообороны».

Петр Бузлаев