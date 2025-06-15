Умер первый мэр Новосибирска и экс-глава областной администрации Иван Индинок

Вчера на 87-м году жизни умер первый мэр Новосибирска, а затем и глава областной администрации, почетный житель города Иван Индинок.

«Он был выдающимся профессионалом и искренне неравнодушным человеком, настоящим патриотом Новосибирской области. Мудрый политик, талантливый руководитель — вся его жизнь стала примером преданности, искренней любви к своей Родине, к своему делу»,— написал в своем Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что Иван Индинок был руководителем с твердым характером. Он напомнил, что при участии первого мэра были построены зоопарк, цветомузыкальный фонтан у театра «Глобус», открыта часовня на Красном проспекте. «На посту руководителя области Ивану Ивановичу удалось удержать в непростые 90-е годы равновесие в обществе и не допустить коллапса»,— подчеркнул господин Кудрявцев.

Иван Индинок родился 6 августа 1938 года в деревне Козловка Ачинского района Красноярского края. Он был девятым ребенком в семье. После окончания Томского политехнического института занимал различные инженерные должности на предприятиях ВПК Новосибирска. В 1980-е годы работал первым секретарем Заельцовского райкома КПСС. В 1991 году назначен главой администрации Новосибирска. В 1993 году был избран в Совет Федерации. С 1993-го по 1995 год Иван Индинок был главой администрации Новосибирской области.

Михаил Кичанов