Axios: Израиль просил США присоединиться к войне с Ираном

Власти Израиля в течение последних двух суток просили администрацию президента США присоединиться к войне с Ираном, пишет Axios со ссылкой на источники. Дональд Трамп, по информации издания, допустил участие американских военных в операции против иранской ядерной программы, если это будет необходимо.

При этом один из собеседников Axios отверг эту информацию. Другой сказал, что Израиль действительно призывал США присоединиться к войне, но администрация президент не рассматривает этот вопрос.

Высокопоставленный американский чиновник также добавил, что «у нас есть возможность договориться об успешном мирном урегулировании конфликта, если Иран этого захочет». Самым быстрым способом для этого он назвал отказ Тегерана от создания ядерного оружия.