Иран запустил ракеты в сторону Израиля
Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана. Иранское агентство Fars пишет о запуске нескольких сотен ракет.
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль»,— говорится в сообщении ЦАХАЛ. Позже армия Израиля заявила, что также наносит удары по территории Ирана.
The Times of Israel передает, что силы ПВО Израиля работают над городом Хайфа. Ранее ЦАХАЛ рекомендовал жителям страны находиться вблизи укрытий.
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Последствия ударов Израиля по Ирану
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