В ХМАО обновили мост через Ватинский Еган на 70%

Работы по реконструкции моста через реку Ватинский Еган в Нижневартовском районе завершены на 70%, сообщили в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). «Обновленный мост обеспечит безопасное и бесперебойное транспортное сообщение между Сургутом и Нижневартовском»,— отметили в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Мостострой-11», Пресс-служба правительства ХМАО-Югры Фото: АО «Мостострой-11», Пресс-служба правительства ХМАО-Югры

По данным окружного правительства, в ходе работ уже установили металлические конструкции пролетного строения и смонтировали перила, почти завершили гидроизоляцию дорожного полотна. «Выполняется окраска металлоконструкций, отсыпка и укрепление струенаправляющей дамбы опоры № 4. Продолжается формирование подъездных путей к мосту, а также усиление откосов габионами»,— добавили в пресс-службе.

В правительстве Югры подчеркнули, что в ближайшие задачи строителей входят укладка асфальтобетонного покрытия, монтаж барьерного ограждения и системы освещения. «После завершения всех работ в августе 2025 года автомобильное движение будет переведено на новый мост, а временную конструкцию демонтируют»,— пояснили в пресс-службе.

Мост через Ватинский Еган был построен в 1984 году на 142 километре дороги Сургут — Нижневартовск. По данным правительства ХМАО, ежедневно по мосту проезжает больше тысячи автомобилей. Строители возводят новый переход в 221 метр, общая длина обновленного участка должна превысить 1 350 метров.

Василий Алексеев