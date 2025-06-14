Из украинского плена освобождены еще пять военнослужащих из Прикамья

В ходе четвертого этапа обмена военнопленными между Россией и Украиной освобождены пять бойцов-контрактников из Пермского края. Об этом сообщил региональный уполномоченный по правам человека Игорь Сапко. Военнослужащие являются жителями Лысьвы, Чайковского и Перми. «Среди раненых наших ребят нет», — отметил краевой омбудсмен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Обмен военнопленными проходил в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Позавчера из украинского плена вернулось четверо уроженцев Прикамья. Среди них три контрактника и один мобилизованный.