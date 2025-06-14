Зюганов поспорил со Степашиным о важности Западной Украины для СССР

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов не согласился с мнением экс-премьера России Сергея Степашина, что присоединение Бессарабии и Западной Украины к СССР перед Великой Отечественной войной было ошибкой. В интервью ТАСС господин Зюганов отметил, что эти территории сыграли ключевую роль в победе над нацистской Германией.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Геннадий Зюганов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Геннадий Зюганов подчеркнул, что, отодвинув границу на 200–250 км, Советский Союз смог создать необходимую буферную зону, что было важно для обороны. Он добавил, что от эстонской границы до Ленинграда было всего 160 км, и без захвата этих территорий немецкие войска могли бы быстро отрезать юг страны, что оставило бы советскую армию без горючего. «На 80% моторы советских танков, самолетов и машин снабжались из бакинской нефти»,— отметил он.

Господин Зюганов также вспомнил о своем отце, который участвовал в освобождении Бессарабии. По его словам, местные жители встречали советских солдат с цветами, а румынские войска сдавались без боя, ожидая прихода Красной армии.