Житель Ульяновска продал автомобиль и отдал мошенникам 3 млн рублей

Полиция Ульяновской области начала проверку обстоятельств очередного мошенничества, совершенного в отношении жителя Засвияжского района Ульяновска, сообщило в субботу УМВД по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает полиция, накануне, 13 июня, в дежурную часть Засвияжского райотдела полиции обратился житель областного центра, который рассказал, что ему в мессенджере позвонил бывший коллега и попросил ответить на вопросы сотрудников правоохранительных органов (только потом, потерпевший понял, что под видом бывшего коллеги ему звонил мошенник). Через некоторое время потерпевшему позвонили якобы правоохранители и пояснили, что на предприятии проводится финансовая проверка, поэтому ему необходимо обезопасить свои сбережения и имущество, как это осуществить, объяснят сотрудники банка. Мужчина поверил и продал принадлежащий ему автомобиль, после чего перевел вырученные деньги, а также все свои личные сбережения в общей сумме более 3 млн руб. на обозначенные мошенниками счета.

Андрей Васильев