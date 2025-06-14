Ульяновская «Волга» победой завершила сезон

«Наша футбольная “Волга” сегодня блестяще завершила сезон домашним матчем с командой “Кубань”,— заявил в субботу губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В заключительном матче сезона футболисты «Волги» принимали на своем поле краснодарскую «Кубань» и выиграли со счетом 5:2.

Глава региона отметил, что «этот сезон особенный для Ульяновской области»: «Волга» досрочно обеспечила себе выход в Первую Лигу. «Футбольный клуб будет отстаивать честь региона на высшем уровне. Впереди много работы, усиленные тренировки. Задача: закрепиться в ФНЛ. Важно учесть тот опыт, который уже есть»,— подчеркнул губернатор.

Андрей Васильев