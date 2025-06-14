Главные новости за 14 июня. Ростов-на-Дону и область

В 11 муниципалитетах Ростовской области выявлены случаи трех клещевых инфекций — лихорадки Ку, Крымской геморрагической лихорадки и иксодового клещевого боррелиоза.

Школьница из Морозовска, скончавшаяся в приюте, вела блог в Telegram, где рассказывала о семейных проблемах, нелюбви к учебе и дискомфорте в детском доме.

В Ростовской области цены на новые китайские автомобили за год упали до 21,9%, лидером снижения стал кроссовер Jetour Dashing.

Спрос на покупку цветов в Ростове-на-Дону увеличился на 41% в январе-мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин обязал заместителей регулярно объезжать подведомственные районы для системного решения накопившихся проблем.

На территории Ростовской области объявлено штормовое предупреждение с 14—16 июня из-за ожидаемых сильных дождей, гроз, града и ветра до 23 м/с. Об этом сообщает региональное управление МЧС.