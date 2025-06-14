На большей части Свердловской области пройдут дожди в конце недели

На большей части территории Свердловской области 15 июня пройдут дожди в связи с циклоном и его атмосферными фронтами, которые приближаются к региону с Европейской части России, сообщили в Уральском Гидрометцентре. «Предполагается, что больше дождей будет в западных, прилегающих к горам районах»,— отметили синоптики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Свердловской области в воскресенье, 15 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и туман. Температура ночью составит +6°...+16°, днем — +23°…+28°. Ожидается юго-восточный, восточный ветер 3-8 м/c, местами порывы до 13 м/c.

В понедельник, 16 июня, синоптики прогнозируют облачность, дождь, местами сильный, и грозу. Температура ночью будет +11°...+19°, днем — +22°...+30°. Ветер ожидается южный с переходом днем на западный 4-9 м/c, местами порывы 15-18 м/c.

Во вторник, 17 июня, будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь и местами гроза. Температура ночью составит +8°...+18°, днем — +18°…+26°. Ожидается западный, северо-западный ветер 4-9 м/c, местами порывы 15-18 м/c.

В Екатеринбурге в воскресенье, 15 июня, прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Температура ночью составит +14°...+16°, днем — +26°...+28°. Ветер будет юго-восточный 3-8 м/c.

В понедельник, 16 июня, будет облачно, дождь и гроза. Температура ночью ожидается +17°...+19°, днем — +25°...+27°. Ветер будет южный с переходом днем на западный 4-9 м/c, порывы до 14 м/c.

Во вторник, 17 июня, будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Ночью температура может составить +16°...+18°, днем — +23°...+25°. Ветер будет западный, северо-западный 4-9 м/c.

Василий Алексеев