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На железнодорожных путях в Чусовском районе зафиксирован новый инцидент

Сегодня в Чусовом во время ремонтных работ путепровода через железнодорожные пути на товарный поезд и контактную сеть упала лопнувшая балка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Пермского края. Конструкция обрушилась во время ее демонтажа. «Никто не пострадал. Сроки устранения последствий уточняются», — подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что происшествие вновь привело к задержке поездов.

фото: пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

фото: пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

фото: пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

Напомним, вчера днем в Чусовском районе был зафиксирован сход двух вагонов грузового поезда. В результате произошедшего было приостановлено движение нескольких направлений. Вечером того же дня движение поездов через станцию Шибаново было полностью восстановлено.

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