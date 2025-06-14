Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело об избиении в Самаре несовершеннолетнего

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области Павлу Олейнику возбудить уголовное дело по факту избиения подростка в самарском метро, сообщает Информационный центр СК России (ИЦ СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, к главе СКР через соцсеть «ВКонтакте» обратилась жительница Самары, которая сообщила о несогласии с ходом выяснения обстоятельств совершения противоправных действий в отношении ее 17-летнего сына. В феврале этого года местный житель, находясь в подземном переходе станции метро, избил подростка. В результате несовершеннолетнему причинены многочисленные ушибы и травма головы, ему потребовалась медицинская помощь. По словам матери пострадавшего юноши, «обращения в компетентные органы результатов не принесли, до настоящего времени виновный к ответственности не привлечен», в то же время в адрес семьи со стороны нападавшего поступают угрозы, из-за чего они опасаются за свою жизнь и здоровье.

В региональном СУ СКР по факту избиения подростка проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил СУ СКР после возбуждения уголовного дела представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Андрей Васильев