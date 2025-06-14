Строительство двух причальных стенок в Чувашии обойдется в 1,5 млрд рублей

Расходы на строительство причальных стенок в Марпосаде и Козловке оцениваются в 1,5 млрд руб. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела реализации проектов в области туризма и индустрии автономного учреждения Чувашской Республики Олег Щербаков.

Строительство новой причальной стенки в Мариинском Посаде на Волге начнется уже в 2025 году. Завершение работ запланировано на 2027 год.

Всего в 2024 году регион принял 730 круизных судов и обслужил около 105 тыс. пассажиров. Для дальнейшего роста требуется модернизация портовой инфраструктуры.

Олег Щербаков отметил, что в регионе сосредоточены усилия на развитии десяти муниципальных округов, включая столицу республики. В рамках этой стратегии выбрано десять муниципальных образований, и именно их развитие является приоритетом для продвижения туризма как в столице, так и в остальных муниципалитетах. Кроме того, он сообщил, что этим летом в регионе откроется второй крупный пятизвездочный отель «Мегаполис» с примерно 162 номерами.

Влас Северин