В Самарской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности на 15 июня объявлен в Самарской области. Об этом в субботу сообщило Приволжское упpавление по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды (УГМС, Самара).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как сообщает УГМС, в воскресенье, 15 июня, в Самарской области местами ожидаются гроза, град, ветер до 20 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС рекомендует гражданам быть осторожными, не укрываться и не парковать автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями, проверять тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.

О неблагоприятных погодных условиях 15 июня сообщило в субботу и ГУ МЧС по Оренбургской области. По данным ведомства, днем 15 июня местами по области ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра порывы 15-20 метров в секунду, возможен град, максимальная температура воздуха может колебаться от +30 до +34 градусов по Цельсию.

В Ульяновской области и Ульяновске грозу с кратковременным усилением ветра порывами 15-20 метров в секунду и местами с градом прогнозировали УЦГМС прогнозировал днем 14 июня.

Андрей Васильев