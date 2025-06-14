В Северной Осетии открыли памятник медикам-героям пандемии COVID-19

Во Владикавказе открыли памятник медицинским работникам — героям пандемии COVID-19. Монумент установили на пересечении улиц Барбашова и Леваневского, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы РСО – Алания Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

Автором скульптуры стал известный мастер Ибрагим Демеев. Бронзовая композиция выполнена в форме шара — символа мира, охваченного пандемией. В центре располагается фигура врача, идущего вперед в неизвестность.

«С каким мужеством и самоотдачей наши медики встретили беду! Пока мы только учились жить в новой реальности, они уже были там рядом с теми, кому было особенно страшно и тяжело»,— отметил Сергей Меняйло.

Сергей Меняйло подчеркнул, что врачи, медсестры, фельдшеры, водители скорой помощи и студенты-медики, не раздумывая, вошли в красную зону, где каждый шаг был опасен.

Николай Аксенов