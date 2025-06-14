В Новороссийске уходящий от погони водитель устроил два ДТП

Инспекторы специализированной роты ДПС Сочи устроили погоню за злостным 36-летним нарушителем ПДД в Новороссийске. Водитель проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться бегством, в результате чего устроил два ДТП, сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Водителя задержали, доставили в отдел и составили сразу несколько административных материалов. Ему придется отвечать за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ), грозящее штрафом в размере 30 тыс. руб. с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет; за неповиновение требований сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), предусматривающее штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб., либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов; за невыполнение требования об остановке автомобиля (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ), предусматривающее штраф до 800 руб.; за оставление в нарушение ПДД места ДТП, участником которого водитель является (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ), наказуемое лишением прав на срок от 1 года до 1,5 лет или арестом до 15 суток, а также — за отсутствие страховки (ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ).

«Машина нарушителя теперь на специализированной стоянке, а водителю административный арест на несколько суток»,— прокомментировали в крайГИБДД.

Василий Хитрых