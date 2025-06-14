Глава СКР поручил проверить факты организации мигрантами незаконной торговли в Ульяновске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ульяновской области Сергею Михайлову провести проверку фактов организации мигрантами незаконной торговли в Ульяновске, сообщил в субботу Информационный центр СК России (ИЦ СКР).

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Отмечается, что в ИЦ СКР поступило обращение о функционировании на улицах города Ульяновска «многочисленных нестационарных объектов, где мигрантами в нарушение санитарных норм осуществляется реализация продуктов питания», при этом, как отмечают обратившиеся граждане, «обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер реагирования не принимается».

В ИЦ СКР отмечают, что исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

В конце декабря 2024 года губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал указ №131 об установлении в 2025 году запрета на привлечение организациями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности. К запрещенным для иностранцам видам деятельности отнесены розничная торговля алкогольными и табачными изделиями в специализированных магазинах, регулярные перевозки пассажиров городскими, пригородными и междугородными автобусами, перевозки на такси и арендованных легковых автомобилях с водителем.

Андрей Васильев