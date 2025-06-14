Умерла театральный критик и переводчик Ирина Мягкова

Театральный критик, театровед, переводчик и преподаватель Ирина Мягкова умерла в возрасте 87 лет. ГИТИС выразил соболезнования родным и близким, коллегам и читателям Ирины Мягковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ГИТИС Фото: Телеграм-канал ГИТИС

«Ирина Григорьевна сочетала интерес к Востоку с любовью к западноевропейскому искусству. Она была выдающимся знатоком литературы и театра Франции и замечательным переводчиком французской драматургии»,— говорится в Telegram-канале ГИТИСа.

Ирина Мягкова окончила историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина в 1961 году, в 1965-м — Московский педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза. В 1976-м получил степень кандидата искусствоведения. С 1988 года по 1993 год преподавала в ГИТИСе.