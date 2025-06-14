В Краснодаре дорожный подрядчик оштрафован за дачу взятки госинспектору

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара возбудила административное дело в отношении подрядной организации по факту незаконного вознаграждения от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Компании назначен штраф в размере 500 тыс. руб., который в настоящее время оплачен, однако, организация внесена в реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение, сообщили в краевой прокуратуре. Название организации не называется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции установила, что в еще 2021 году руководитель организации, которая занимается дорожно-строительными работами, дал 45 тыс. руб. инспектору краевой госинспекции по надзору за техсостоянием самоходных машин, чтобы беспрепятственно осуществить государственную регистрацию транспортных средств.

В настоящее время уголовное дело в отношении взяткодателя и взяткополучателя рассматривается в суде.

Василий Хитрых