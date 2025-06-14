На заводе по производству «Подовинновского молока» ликвидировали пожар

На заводе в Южноуральске, где производят продукцию под брендом «Подовинновское молоко», ликвидировали открытое горение в трансформаторной будке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Спасатели локализовали пожар на площади 250 кв. м., не допустив его распространение на производственный цех. На месте работают 32 человека личного состава и восемь единиц техники. Самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС России эвакуировались 40 человек, пострадавших нет.

Виталина Ярховска