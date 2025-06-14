В Тюменской области умер руководитель филиала центра «Воин» Игорь Ревякин

Руководитель филиала центра «Воин» в Тюменской области и один из «ключевых организаторов военно-патриотической работы с молодежью региона» Игорь Ревякин ушел из жизни, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. «Его уважали коллеги, курсанты, воспитанники. Он не просто руководил, а становился наставником и примером для многих. В последний раз встречались совсем недавно — во время награждения победителей регионального этапа "Зарницы 2.0". Светлая память»,— написал господин Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Ревякин

Фото: Telegram-канал Александра Моора Игорь Ревякин

Фото: Telegram-канал Александра Моора

Центры «Воин» были созданы по поручению президента РФ Владимира Путина. Тюменская область вошла в число пилотных территорий, на которых в 2023 году был открыт филиал центра. В нем ведется добровольная военно-спортивная подготовка и обучение допризывной молодежи по направлениям тактическая медицина, огневая подготовка, управление БПЛА и воздушно-десантная подготовка. В 2024 году в Тюмени на базе спортивного стрелкового клуба «Стальной азарт» открыли новый учебный комплекс центра.

Василий Алексеев